أردوغان يطالب زعيم المعارضة التركية بمليون ليرة!

رفع الرئيس التركي رجب أردوغان دعوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو يطالب فيها بتعويض بمليون ليرة بعد وصفه له بـ “الرئيس المزعوم”.

ونقلت صحيفة “زمان” التركية، اليوم الثلاثاء، عن محامي الرئيس أردوغان، حسين أيدين، في بيان، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، أساء إليه في مؤتمر صحافي في 10 يناير بمناسبة يوم الصحافيين العاملين.

وقال أيدين: المزاعم والاتهامات الجائرة التي تستهدف رئيسنا، تنتهك شرفه وكرامته وتعرض حقوقه الشخصية لأضرار جسيمة، لذلك رفعت دعوى قضائية بمليون ليرة ضد كمال كيليجدار أوغلو في محكمة أنقرة المدنية الابتدائية.

وذكر أن تصريحات زعيم المعارضة كيليجدار أوغلو تضمنت جريمة “إهانة الرئيس” المنصوص عليها في المادة 299 من قانون العقوبات التركي.

وقال كيليجدار أوغلو في المؤتمر إن أردوغان يضغط على وسائل الإعلام في تركيا بشكل واسع.