فيما يلي قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت يوم امس الإثنين:

‭ ‬تشيلتنهام تاون أمام مانشستر سيتي

بورنموث أمام كرولي تاون

سوانزي سيتي أمام نوتنجهام فورست

مانشستر يونايتد أمام ليفربول

ساوثامبتون/شروزبري تاون أمام آرسنال

بارنسلي أمام نوريتش سيتي

تشورلي أمام ولفرهامبتون واندرارز

ميلوول أمام بريستول سيتي

برايتون أمام بلاكبول

ويكومب أمام توتنهام

فولهام أمام بيرنلي

شيفيلد يونايتد أمام بلايموث

تشيلسي أمام لوتون تاون ‭ ‬ستوكبورت/وست هام أمام ‭ ‬ دونكاستر روفرز

برنتفورد أمام ليستر سيتي

إيفرتون أمام شيفيلد وينزداي