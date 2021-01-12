موظف غاضب في الخارجية الأمريكية يُنهي ولاية ترامب قبل أوانها

أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بشكل سابق لأوانه، نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب أمس الإثنين، ما أثار لغطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أن “ولاية دونالد ج. ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة 19:49″، قبل أن تُحذف الصفحة، ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بخطأ تقني، علماً أن الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض لم يشهد أي تعديل يهم ولاية الرئيس أو هويته.

ولم تدل وزارة الخارجية على الفور بأي تعليق، رداً على سؤال حول الحادثة، وإذا كانت بسبب اختراق إلكتروني أو خلل في النظام.

ونقل موقع “بازفيد” عن دبلوماسيين طلبا حجب هويتيهما، أن “موظفاً غاضباً في وزارة الخارجية عدل السيرة الذاتية للرئيس ولنائبه، وأن وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل”.

ومن المقرّر أن يؤدي جو بايدن القسم الرئاسي في 20 يناير الجاري عند الظهر، بعدما فاز على ترامب في انتخابات 3 نوفمبر الماضي.