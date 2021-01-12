“وقح ومنافق”.. كوبا تدين قرار الولايات المتحدة بإعادتها على قائمة الدول الراعية للإرهاب

أدانت كوبا قرار الولايات المتحدة إعادتها على قائمة “الدول الراعية للإرهاب” الأمريكية، واصفة القرار بأنه “وقح ومنافق”.

وأضاف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز باريليا ـ فى تغريدة له عبر “تويتر” حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن “الانتهازية السياسية لهذه الخطوة واضحة لجميع من يهتم بقضية الإرهاب”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إعادة كوبا على “قائمة الدول الراعية للإرهاب”، متهمة إياها بدعم قادة جماعة “جيش التحرير الوطنى” المتمردة اليسارية الناشطة في كولومبيا.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قد تعيد النظر فى هذا القرار، لكن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر.. حسب وسائل إعلام أمريكية.