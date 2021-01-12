الإحصاء الخليجي: نسبة التعافي من كورونا بالسعودية 97.7%

قال مركز الإحصاء الخليجي، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في دول الخليج العربي بلغت –أمس الاثنين- 95.3% ،بينما بلغت في السعودية 97.7%.

وذكر مركز الإحصاء –عبر تويتر- أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في دول الخليج العربي بلغت «1.124.178» بينما بلغ عدد حالات التعافي «1.071.658»، وبلغ إجمالي عدد الوفيات «10.061».

وأشار المركز إلى أنه تم أمس الاثنين, تسجيل «3687» إصابة بدول الخليج، و«10» حالات وفيات، موضحًا أن نسب التعافي من الفيروس بلغت في السعودية 97.7%، وفي الإمارات 89.4%، وفي الكويت 96.5%، وفي عمان 94.1% وفي قطر 97.8%، وفي البحرين 96.7%.