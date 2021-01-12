والد الإعلامي فهد الرويجح يشكر المعزين وأصدقاء الفقيد

رفع الإعلامي السابق في هيئة الإذاعة و التلفزيون، فهد الرويجح، والد الإعلامي مصعب، الذي وافته المنيه وهو في مكتبه يوم الخميس ٢٣- جمادى الأول ١٤٤٢ هـ.

ويعمل مصعب رحمه الله بأحد البنوك السعودية إضافة إلى تعاونه مع صحيفة الوئام الإلكترونية وهو أحد خريجي جامعة الملك سعود بدرجة البكالوريوس تخصص ” إعلام ” وعرف عنه الخُلق الرفيع و التعامل الرائع مع الجميع.

حيث تلقت الأوساط الإعلامية خبر وفاة الفقيد ببالغ الأسى و الحزن وأعرب العديد مِن الإعلاميين عن حزنهم داعين له بالرحمة و المغفرة شاهدين له بالكفاءة و الأخلاق الكريمة.

و وجه والد مصعب شكره وتقديره لمنسوبي الإتحاد السعودي للإعلام الرياضي ولوكيل وزارة الرياضة ورئيس الإتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي ولزملاء الفقيد في الوسط الرياضي ولمنسوبي صحيفة الوئام ولزملائه بالعمل الذين حاولو نقل الفقيد للمستشفى.

يذكر أن الفقيد رحمه الله رُزق بمولوده الأول قبل وفاته باسبوعين وأسماه ” عبدالله “.

كما قدم شكره و تقديره لجميع المعزين من إعلاميين وأصدقاء ومحبي الفقيد سواء حضورياً أو هاتفياً.

ولتبرأة ذمته أمام الله من الحقوق الخاصة المتعلقة بالمطالبات المالية التى عليه ندعو جميع من له حقوق مالية بذمة المتوفى من دين أو خلافه بإحضار ما يثبت خلال شهرين من تاريخ اليوم للتنسيق معهم على الآلية المتعلقة بسداد ما بذمة المتوفى وإعطاء كل ذي حق حقه كاملاً ونطلب من الجميع مسامحته والعفو عنه واباحته بنفس صادقة والدعاء له ليلاقي ربه وهو في رضى ومحبة من الجميع.

الاتصال على أخيه

عبدالإله الرويجح

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