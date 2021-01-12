الأردن.. الإعدام لمنفذ هجوم جرش الإرهابي

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق منفذ العمل الإرهابي على السياح في جرش عام 2019.

وأقرّت المحكمة أيضا حكما بالأشغال المؤبدة على المتهم الثاني في قضية الاعتداء على السياح في ذات الموقع، كما حكمت بالأشغال المؤقتة 7 سنوات على المتهم الثالث في نفس القضية، حسبما ذكرت وكالة “بترا” الأردنية للأنباء.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد وجهت في مطلع هذا العام، تهم القيام بأعمال إرهابية والترويج لجماعات متطرفة ومحاولات الالتحاق بها، للمتهمين الذين كانوا يحاكمون بقضية طعن سياح في جرش.

وذكرت وقائع المحاكمة أن المتهمين الأول والثاني تربطهما علاقة صداقة منذ فترة طويلة، ويحمل المتهم الأول فكرا تكفيريا استقاه من مصادر متشددة الأمر الذي أوصله لاعتناق فكر تنظيم داعش الإرهابي.

وبينت الوقائع أن المتهم الأول قرر تنفيذ عملية على الأرض الأردنية “نصرة لعصابة داعش، وثأرا لمقتل أبو بكر البغدادي”، فيما حدد المتهم الثاني مكان التفجير إحدى الكنائس الواقعة في منطقة دبين.