رغم الإغلاق العام.. إسرائيل تسجل 9589 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا، وذلك رغم فرض إغلاق عام ثالث.

وسجلت الوزارة 9589 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق. وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 7.6% .

وتجاوز إجمالي عدد المصابين حتى الآن بالفيروس في إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.2 مليون نسمة، النصف مليون.

ومنذ صباح الجمعة، جرى إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال في إسرائيل، باستثناء التعليم الخاص.

كما سيتم منع الإسرائيليين، لمدة أسبوعين، من التنقل لأبعد من كيلومتر واحد من منازلهم، مع وجود استثناءات. وتتضمن القيود إغلاق الأعمال مثل مراكز التسوق، ومنع المطاعم من تقديم أي خدمات باستثناء توصيل الطلبات.

وتأمل إسرائيل أن تؤدي حملة التلقيح السريعة قريبا، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق الحالية، إلى تراجع عدد الحالات.