الكويت: حالة وفاة و 494 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 155335 .

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة متأثرة بالإصابة بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 946 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 47 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 202 حالة شفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 149575 حالة.