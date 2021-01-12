انخفاض إنتاج كازاخستان النفطي 200 ألف برميل يوميا بسبب انقطاع الكهرباء

قال مصدران بقطاع النفط الكازاخستاني اليوم (الثلاثاء) نقلا عن بيانات الإنتاج اليومية، إن كازاخستان خفضت إنتاجها النفطي بنحو 200 ألف برميل يوميا في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني، إذ تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع التيار الكهربائي. بحسب رويترز.

على الرغم من أن كازاخستان ليست منتجا كبيرا للنفط، فإنها مشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط الأوسع نطاقا المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار مجموعة تُعرف باسم أوبك+.

وفي الأسبوع الماضي، سمحت أوبك+ لكازاخستان وروسيا بزيادة إنتاجهما مجتمعتين 75 ألف برميل يوميا في فبراير شباط و75 ألف برميل أخرى في مارس آذار، بينما تعهدت السعودية بخفض إضافي مليون برميل يوميا.

وعلقت كازاخستان أمس الاثنين نقل النفط عبر روسيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن الطقس الشتوي. وقال المصدران إن الأحوال الجوية تسببت في انخفاض إنتاج النفط في كازاخستان إلى 1.57 مليون برميل يوميا في 11 يناير/كانون الثاني من 1.78 مليون برميل يوميا في العاشر من الشهر نفسه.

وانخفض إنتاج النفط في حقل تنجيز النفطي الرئيسي في كازاخستان 26 بالمئة أمس الاثنين مقارنة بمستوى يوم الأحد عند 437792 برميلا، في حين انخفض الإنتاج في كاشاجان، ثاني أكبر حقل نفطي، سبعة بالمئة إلى 353921 برميلا، وفقا للبيانات التي اطلع عليها المصدران.

وقال أحد المصدرين إن إنتاج النفط في حقل كاشاجان النفطي لا يزال اليوم أقل من المعتاد.