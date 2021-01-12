السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.. عقوبات صارمة لمن يتداول منتج أعلاف ضار بالصحة

قالت النيابة العامة، إنه حمايةً للصحة العامة يجب أن تتسم الأعلاف المُعدة لتغذية الحيوانات بأن تكون آمنة وسليمة، حفاظا على صحة الحيوان، وما قد ينعكس منها على صحة الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول هذه الحيوانات لأعلاف غير صالحة.

وأكدت النيابة العامة، أنه يحظر التسبب عمدًا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.

وأوضحت العقوبات للمخالفين وتشمل السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة لا تقل عن مليون وتصل إلى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوما، إلغاء الترخيص الصادر، نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.