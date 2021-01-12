بومبيو: القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.. وطهران تمثل أفغانستان الجديدة بالنسبة للتنظيم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تنظيم القاعدة وإيران هما محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن طهران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

وأضاف أن إيران سمحت للقاعدة بإقامة مقر للعمليات بعدما وجد قادة التنظيم الملاذ الآمن لهم هناك، مشيرا إلى أن طهران ساعدت التنظيم في تنفيذ هجمات سبتمبر، بعدما سماحها لقادة القاعدة بالتحرك داخل إيران بحرية.

وأوضح أن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مضيفا أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم.

وأشار إلى أن مناطق مختلفة في العالم معرضة لخطر هجمات القاعدة انطلاقا من إيران، مؤكدًا أنه حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة.