أمانة جدة تزيل 112 حظيرة عشوائية بنطاق طيبة

واصلت بلدية طيبة الفرعية حملاتها الميدانية على المخالفات بمواقع مختلفة بالنطاق، حيث جرى إزالة 112 حظيرة بالإضافة لـ”شبوك” وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية على مساحة 17 ألف متر تقريباً.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفرق الميدانية نفذت جولات ميدانية ورصدت خلالها عدداً من المخالفات تمثلت في إقامة حظائر مخالفة على مساحة 17.589.01 م2, مبيناً أنه جرى إزالة جميع المخالفات.

يأتي ذلك إطار منع المخالفات البلدية وإزالة الظواهر السلبية، بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.