تونس تفرض العزل العام للسيطرة على #كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت فرض عزل عام لأربعة أيام اعتبارا من الخميس لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأوضح مهدي أن المدارس ستغلق اعتبارا من الخميس وحتى 24 يناير.

وقالت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 3074 إصابة وسط مخاوف كبيرة مع بلوغ أقسام الرعاية الفائقة في أغلب المستشفيات العامة طاقتها القصوى وغياب جدول زمني قريب لبدء التطعيم.

ولا يخفي كثير من التونسيين قلقهم من انتشار سريع للعدوى وبطء تحرك السلطات وسط مطالب بإغلاق عام أو جزئي لوقف تفشي الوباء في البلاد.

وقال مسؤولون إن الوضع الصحي حرج للغاية وإن كل الخيارات متاحة.

وتفرض تونس منذ أشهر حظر تجول أثناء الليل ومنعت التنقل بين الولايات لكن القرارات لا تحترم بشكل كاف.

وحتى الآن لا يعرف الموعد الرسمي لبدء حملة التطعيم في تونس، ما يعزز المخاوف من عدم قدرة البلاد على التعامل مع الوباء.