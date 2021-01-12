رسميا .. الموافقة على التشهير بالمتحرشين بنشر نص الحكم

في خطوة مهمة للغاية وافق مجلس الوزراء،اليوم، على وضع مادة لنظام مكافحة التحرش تجيز التشهير بالمتحرشين .

و تعد هه الخطوة مهمة جدا في مكافحة تلك الجريمة البشعة عبر ردع من يستسهل العقوبة ووضعه أمام خطر كشف أمره أمام المجتمع.

ووافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي :

“3 ـ يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”