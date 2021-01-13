عاجل… وفاة الشاعر الكبير مستور العصيمي #مستور_العصيمي_في_ذمة_الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم في الرياض شاعر المحاوره الكبير مستور بن تركي العصيمي بعد معاناة مع المرض رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته.

ومن الجدير ذكره ان الشاعر مستور العصيمي ولد في وادي بسل عام 1347 هـ – 1928 م وبدأ الشعر عام 1370 هـ يعتبر من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية لاقى فطاحلة الشعراء مثل مطلق الثبيتي وصياف الحربي وجار الله السواط وشلويح المطيري وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي ومعيض العجي ورشيد الزلامي ومحمد بن جرشان.

رحم الله من مات منهم ويحفظ من بقي منهم وله قصيدة كتابية واحده فقط وأيضا له الكثير من مواجهات القلطة مع كبار الشعراء من مطلق الثبيتي وصياف الحربي وعبد الله المسعودي ومحمد الجبرتي وشليويح المطيري ومعيض العجي ورشيد الزلامي وجار الله السواط وسعد البقمي (المعنى) وخلف بن هذال العتيبي ومحمد بن جرشان البقمي وغيرهم.