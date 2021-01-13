خوفاً من الاحتكار.. “فيزا” تتخلى عن صفقة استحواذ بـ 5.3 مليار دولار

أنهت شركة “فيزا” مساعيها للاستحواذ على شركة “بليد” الناشئة، بعد مخاوف حكومية أمريكية بشأن الاحتكار وإضرار المنافسة في صناعة المدفوعات.

وذكرت شركة المدفوعات الأمريكية عبر بيان يوم الثلاثاء أن قرار إنهاء اتفاق الاستحواذ جاء بالتوافق بين الجانبين.

وكانت “فيزا” قد أعلنت في يناير 2020 أنها تخطط للاستحواذ على شركة “بليد” في صفقة تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار، ما يعادل ضعف التقييم الأخير للشركة الناشئة.

وقال “زاك بيريت” الرئيس التنفيذي لشركة “بليد” إن شركته ستعمل مع “فيزا” مستقبلاً باعتبارها مستثمراً وشريكاً.

وكانت الصفقة قد تعرضت لانتقادات من جانب وزارة العدل الأمريكية، باعتبارها تهدد باحتكار “فيزا” للمعاملات الدائنة في الولايات المتحدة.