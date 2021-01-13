القضاء الأمريكي يرجئ إعدام سجينين لإصابتهما بكورونا

أرجأ القضاء الأمريكي إعدامين كانا مقررين هذا الأسبوع في عهد الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أنه يجب تأجيل إعدام كوري جونسون، وداستن هيغينز، للسماح لهما بالتعافي بعد تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.

وحكم القاضي بأن الاعتلال الرئوي للسجينين الناجم عن الإصابة بكورونا ربما يتسبب في إصابة هيغينز وجونسون بألم شديد أثناء الإعدام بالحقنة المميتة.

وإذا لم يلغ قرار المحكمة من خلال استئناف محتمل لإدارة ترامب، فسيتأجل الإعدام إلى ما بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

وسعت إدارة ترامب إلى تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام في الأسابيع التي سبقت تنصيب بايدن.

ويرفض بايدن، وهو ديمقراطي، الإعدام وربما يوقف جميع الإعدامات على المستوى الاتحادي.