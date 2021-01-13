الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع السومة حتى 2024

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقده مع المحترف السوري عمر السومة لمدة 3 سنوات مقبلة دون الكشف عن المقابل المادي.

وذكر الأهلي في بيان له نشر على تويتر: “التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى 2024”.

وتظهر التغريدة صورة للسومة مع رئيس النادي عبد الإله مؤمنة، وهو يحمل قميص الأهلي وعليه رقم 2024، ليؤكد تجديده رسميا لمدة 3 سنوات مقبلة بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين.

وكان السومة دخل الفترة الحرة مع بداية شهر يناير الجاري، حيث كان يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لناديه.

وانضم السومة لصفوف النادي السعودي قادماً من القادسية الكويتي، عام 2014، ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل 128 هدفاً.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، متساوياً مع الشباب صاحب المركز الثاني.