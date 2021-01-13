شاهد التفاصيل: 191 وظيفة شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن توفر 191 وظيفة أكاديمية وبحثية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية:
معيد- محاضر- أستاذ مساعد- أستاذ مشارك- أستاذ- باحث مشارك- عالم أبحاث.
التخصصات والأقسام والمراكز المستهدفة:
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- مركز الكربون.
مركز التميز البحثي في المصرفية الاسلامية والتمويل.
السنة التحضيرية (علوم الحاسب).
المدن والتخطيط الإقليمي.
هندسة الطيران.
السنة التحضيرية (رياضيات).
المعلومات وعلوم الحاسب.
مكتب التخطيط والجودة.
مادة الأحياء.
مركز التميز البحثي في تكنولوجيا النانو.
هندسة النظم.
قسم الأعمال (المحاسبة، التسويق، إدارة سلسة التوريد).
برنامج تكنولوجيا السلامة.
قسم الحاسبات وتقنية المعلومات.
مركز اللغة الإنجليزية.
قسم الرياضيات.
الدراسات الإسلامية والعربية.
نقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.
قسم التربية البدنية.
الفيزياء.
نظم المعلومات وإدارة العمليات.
اللغة الإنجليزية.
الإدارة والتسويق.
هندسة الحاسب.
المحاسبة والتمويل.
هندسة وإدارة التشييد.
هندسة النظم.
مركز البيئة والمياه.
الرياضيات والإحصاء.
الدراسات العالمية والاجتماعية.
الكيمياء.
الهندسة الكيميائية.
الإدارة والتسويق.
الهندسة الكهربائية.
الهندسة الميكانيكية.
الهندسة المدنية والبيئية.
الهندسة المعمارية.
الأحياء.
هندسة البترول.
الدراسات الإسلامية والعربية.
علوم الأرض.
تطوير المهارات.
مركز التكرير والبتروكيماويات.
مركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة.
مركز التميز في كفاءة الطاقة.
مركز التميز البحثي في التآكل.
مركز التميز في تطوير المنظمات الغير هادفة للربح.
التعليم الفيزيائي.
السنة التحضيرية (اللغة الإنجليزية).
السنة التحضيرية (الهندسة الميكانيكية).
السنة التحضيرية (الفيزياء).
السنة التحضيرية (المهارات).
مركز الطاقة والمعالجة الجغرافية (CeGP).
مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.
مركز التميز في تحلية المياه.
مكتب التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة.