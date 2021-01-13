“حماية المستهلك” ترفع 8590 شكوى لشركة “المياه الوطنية”

قالت جمعية حماية المستهلك، إن جميع الشكاوى التي وردتها البالغ عددها 8590 سوف يتم الرفع بها إلى شركة المياه الوطنية، ومتابعة معالجتها انطلاقاً من حرصها على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم.

وأوضحت الجمعية، أنها خصصت رابطا إلكترونيا جديدا لاستقبال شكاوى المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بشرط أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم تتم معالجة شكواه.

وأكدت استمرار نهجها في حماية المستهلكين والتفاعل مع قضاياهم والعمل على تثقيفهم وتوعيتهم وتلقيها للبلاغات والشكاوى ورفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية.