ارتفاع أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، متأثرة بصعود الأسعار العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، 226.67 ريال (60.44 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

وبلغ الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) 198.02 ريال (52.83 دولار)، والجرام عيار 18 بلغ 179.32 ريال (47.81 دولار).

في المقابل، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.45 ريال (35.31 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 زاد إلى 113.09 ريال (30.15 دولار).

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء، مع تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب بيانات أمريكية عن التضخم ستصدر في وقت لاحق اليوم.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية أمس المستحقة بعد 10 أعوام من أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر إلى 1.164%، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار وارتفاع الذهب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7% مسجلة 1856.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3% عند 1859.55 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.7% مسجلة 25.6 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين بنحو 0.3% عند 1080.23 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر البلاديوم 0.4% مسجلًا 2392.25 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – هامشيًا بنحو 0.1% مسجلًا 90.01 نقطة.