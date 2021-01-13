الدوري السعودي: الهلال والأهلي للعودة لطريق الانتصارات #الهلال_الاهلي #الأهلي_الهلال

سيبحث الهلال حامل اللقب والأهلي عن العودة لطريق الانتصارات عندما يلتقيان بعد غد الجمعة، في مواجهة قمة الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبعد بداية قوية للموسم، حقق الهلال المتصدر فوزاً واحداً في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، وتعادل في آخر ثلاث مباريات.

وأهدر الأهلي فرصة تلو الأخرى لاستغلال تعثر الهلال، وخسر آخر مباراتين أمام التعاون والقادسية ليبقى في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 12 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال.

وتلقى الهلال أنباء جيدة هذا الأسبوع بعد تعافي لاعب الوسط سلمان الفرج والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون-سو من الإصابة ليصبحا جاهزين لمواجهة الأهلي.

ونجح الأهلي في حسم واحدة من مشاكله العالقة قبل مواجهة القمة ضد الهلال عندما أعلن أمس الثلاثاء، تجديد عقد مهاجمه السوري عمر السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي، حتى عام 2024.

وسجل السومة (31 عاماً)، الذي انضم للأهلي في 2014 قادماً من القادسية الكويتي، 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وسينتظر الشباب، الذي يعاني من تذبذب المستوى وحقق انتصارين فقط في مبارياته الست الأخيرة، تعثر الهلال أمام الأهلي من أجل الانقضاض على الصدارة عندما يحل ضيفاً على العين غداً الخميس.

ويملك الشباب، الذي انفصل عن مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا وعين بدلاً منه الإسباني كارلوس هرنانديز مدرب فريق الرديف الأسبوع الماضي، 22 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع الأهلي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 21 نقطة قبل مواجهة أبها غداً الخميس، منتشياً بتأهله إلى نهائي كأس العرب للأندية الأبطال على حساب منافسه المحلي الشباب.

ويتطلع النصر إلى مواصلة التقدم في الترتيب بعد بداية كارثية للموسم عندما يزور الرائد يوم الجمعة، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة.

وتعادل الوحدة مع الفتح في الجولة السابقة وهي نتيجة وضعت حداً لسلسلة من أربعة انتصارات متتالية، وسيبحث عن العودة سريعاً لطريق الفوز عندما يواجه ضمك متذيل الترتيب، ويملك الوحدة 19 نقطة في المركز الخامس.