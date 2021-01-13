“وزارة الاتصالات” تطلق برنامج رواد الألعاب بمزايا وحزم تحفيزية للكوادر الوطنية

أطلقت وزارةُ الاتصالات وتقنية المعلومات برنامجَ روّاد الألعاب الإلكترونية لشباب وفتيات الوطن المهتمين والشغوفين بهذه المجالات الإبداعية الترفيهية، ويتضمنمرحلة التدريب المكثف وينتهي بمرحلة الاحتضان أو التوظيف، بالإضافة إلى حزم مختلفة لدعم الشركات الناشئة متوافقة مع إستراتيجية الوزارة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل المعاهد في مجال تصميم الألعاب الإلكترونية لتقديم برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية أكاديمياً وتطبيقياً في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وينبثق من هذا البرنامج شركات ناشئة، ثم بعد ذلك تحتضن في حاضنة أعمال محلية، ويجري من خلالها توفير برامج الدعم المختلفة لدعم الشركات الناشئة.

وأكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، أن البرنامج سيعمل على تقديم حلول تدريب مستدامة ومبتكرة في مجالات تطوير الألعاب الإلكترونية، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تنمية القدرات الرقمية الفنية لمطوري الألعاب الإلكترونية، إلى جانب جذب أفضل الخبرات والقدرات الرقمية في التطوير لتنفيذ أفضل الحلول المستقبلية ابتكارًا، موضحاً أن البرنامج سيهتم في دعم روّاد الأعمال المبتكرين لتحويل أفكارهم ومشاريع تطوير الألعاب إلى شركات ذات قيمة تجارية، والإسهام في نمو أعمال هذه الشركات الريادية، إضافة إلى إنشاء شركات ناشئة ذات إمكانات عالية للنجاح في السوق السعودي والعالمي في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية.

وعن مسارات البرنامج، بيّن الثنيان أن المشاركين سيمنحون فرصة الاختيار بين ثلاثة مسارات تخصصية هي: مسار علوم الكمبيوتر، ومسار علوم التصميم، ومسار علوم الفنون، مشيراً إلى أن البرنامج يمتاز بتقديمه تأهيل أكاديمي وعملي وشهادة دبلوم وفرصة إنشاء استيديو ألعاب، ومنحة تصل لـ 70 ألف ريال في مرحلة الحاضنة، أو التوظف في أحد الشركات الرائدة في المجال.

وحول الإطار الزمني للبرنامج، أوضح وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية، أن البرنامج مقسم إلى أربع مراحل تختلف في متطلباتها، تبدأ بمرحلة الإعداد التحضيري ومدتها 6 أسابيع تبدأ من شهر مارس إلى مايو 2021 بواقع ثماني ساعات يومياً من الأحد حتى الخميس، ثم مرحلة التدريب الأكاديمي في 16 أسبوعاً من يونيو إلى أغسطس 2021، ثم مرحلة الإنتاج ومدتها 16 أسبوعاً من أغسطس إلى ديسمبر 2021، ثم حاضنة الأعمال ومدتها 16 أسبوعاً من ديسمبر إلى مارس 2022.

ودعا الثنيان الراغبين بالانضمام إلى البرنامج بالتسجيل عبر زيارة الرابط التالي: https://gamechangers.sa .