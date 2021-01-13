بسبب كلمة المرور.. أشخاص مهددون بفقد 140 مليار دولار من البيتكوين

تسجل عملة البيتكوين مكاسب حادة منذ أشهر قليلة، وارتفعت 50% منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20 ألف دولار لتتجاوز حاجز 40 ألف دولار، ورغم ذلك أصبح العديد من الأشخاص مليونيرات بفضل العملة المشفرة لكن مع وقف التنفيذ.

ويشير تقرير لـ”نيويورك تايمز” إلى أن حوالي 20% من 18.5 مليون عملة بيتكوين متداولة أو ما يصل قيمته إلى 140 مليار دولار لم يعد أصحابها قادرين على الوصول إليها بسبب فقد كلمة المرور لحساباتهم.

وقالت خدمة استرداد المحفظة التي تساعد في العثور على كلمة المرور المفقودة إنها تلقت 70 طلباً يومياً من أشخاص أرادوا المساعدة في استعادة ثرواتهم وهو مستوى أعلى بنحو 3 مرات قبل شهر.

وذكر مالكو العملة المشفرة الذين لا يستطيعون الوصول إلى محافظهم أنهم قضوا ساعات وأياما في محاولات محبطة لا تنتهي للوصول إلى ثروتهم لكن دون جدوى.

ومن ضمن الأشخاص الذين فقدوا كلمة المرور الخاصة بهم، مبرمج يعيش في سان فرانسيسكو يُدعى “ستيفان توماس”، الذي ذكر أنه يفشل في تسجيل الدخول لحسابه والوصول إلى ثروته من البيتكوين التي تقدر بـ7002 ألف قطعة من العملة تبلغ قيمتها 220 مليون دولار.

وتنصب المشكلة الأكبر التي يواجهها هذا الشخص في أنه متاح له إدخال كلمة المرور الخاطئة 10 مرات فقط قبل مصادرة محتوى المحفظة وتشفيرها إلى الأبد، ولم يتبق له سوى مرتين فقط قبل أن يفقد محفظته بالفعل.

فيما ذكر مالك آخر للعملة المشفرة يُدعى “مالك عابد” أنه لم يتمكن من الوصول إلى محفظته منذ 2011 حينما تمت إعادة تهيئة جهاز الحاسب الآلي الخاص به، وخسر 800 قطعة من العملة تصل قيمتها الآن إلى 25 مليون دولار.