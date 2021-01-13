لمواجهة كورونا: إعلان الطوارئ في إقليم صيني يضم 37 مليون نسمة

أعلنت سلطات إقليم صيني يضم أكثر من 37 مليون نسمة حالة طوارئ الأربعاء، للقضاء على عدد محدود من الإصابات بكورونا في وقت تشدد البلاد تدابيرها لاحتواء الوباء.

وتمكنت الصين بشكل كبير من السيطرة على الفيروس منذ ظهوره في ووهان أواخر 2019.

لكن سُجلت في الأسابيع الأخيرة إصابات قليلة ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير حجر محلية، وقيود فورية على التنقل وحملة فحوص واسعة شملت عشرات الملايين لكشف الإصابات.

ويخضع أكثر من 200 مليون شخص حالياً لنوع من تدابير الإغلاق في المناطق الشمالية.

والأربعاء أعلنت حكومة إقليم هيلونغ جيانغ شمال شرق، البالغ عدد سكانه 37.5 مليون نسمة، “حالة طوارئ” وطلبت من المواطنين عدم مغادرة الإقليم إلا للضرورة القصوى، وإلغاء المؤتمرات والتجمعات.

وجاءت التدابير بعد رصد 28 إصابة الأربعاء، بينها 12 إصابة دون أعراض.

وسجلت ثلاث إصابات في هاربين عاصمة الإقليم التي تستضيف مهرجانا شهيرا لمنحوتات الثلج يجتذب أعدادا كبيرة من السياح.