“أرامكو” تسعى لترتيب قرض بـ7.5 مليار دولار لمستثمرين محتملين

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية تسعى لتأمين قرض بنحو 7.5 مليار دولار لمستثمرين محتملين في وحدات خطوط أنابيب نفط تابعة لها.

وقالت المصادر وفقاً لوكالة “بلومبرج” إن الشركة تجري محادثات مع المقرضين لتأمين حزمة التمويل بشروط مناسبة، لعرضها بعد ذلك على المستثمرين، حيث تجري بالتوازي مفاوضات لبيع حصة في وحدة خط أنابيب تابعة لها بعوائد متوقعة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وأشارت المصادر إلى أن “أرامكو” تعمل مع مستشارين لترتيب الصفقة، من بينهم جي بي مورجان، وموليس أن كو، وهو بنك استثماري في وول ستريت يشارك في صفقات لشركة أدنوك الإماراتية.

وأوضحت المصادر أن أرامكو تستغل بشكل متزايد مصادر تمويل جديدة مع سعيها للحفاظ على توزيعات الأرباح السنوية البالغة 75 مليار دولار في وقت تشهد أسعار النفط انخفاضًا.