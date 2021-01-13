أكبر حصيلة منذ بدء العام.. 17 داعشيا بقبضة الأمن العراقي

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، اعتقال 17 داعشيا في عمليات منفصلة بالعاصمة بغداد، في أكبر حصيلة أمنية منذ بدء العام الحالي.

وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، في بيان لها، أن”دوريات وكالة الاستخبارات في بغداد ألقت القبض على 17 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي”.

وأوضح البيان، أن من بين المعتقلين 2 عملا بما يسمى “قاطع الفلوجة ونينوى”، تحت كنى أبو أنس وأبو قصي، فضلا عن أن أحدهما من عائلة داعشية، وأحد أخوته يعمل ضمن صفوف داعش فيما يسمى بـ”جيش دابق”.