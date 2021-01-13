“البيتكوين” تقلص خسائرها بعد تراجع أكثر من 6%

قلصت “البيتكوين” خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، متجهة نحو أسوأ أسبوع لها منذ مارس الماضي، الأمر الذي أثار التساؤلات وعدم اليقين حول ازدهار العملة المشفرة.

وتراجعت العملة المشفرة وقت سابق من اليوم بنحو 6.8% إلى 32.3 ألف دولار، وبلغت أدنى مستوى لها 30.3 ألف دولار الإثنين بعدما ارتفعت إلى رقم قياسي في الثامن من يناير بالقرب من 42 ألف دولار.

وتراجعت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 1% مسجلة 34389 دولار، في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

وتراجعت “الإيثريوم” بنحو 1.4% عند 1062.95 دولار، كما انخفضت “الريبل” بنحو 0.7% مسجلة 29 سنتًا.