في السوق السوداء.. لقاحات “كورونا” مقابل البيتكوين عبر الانترنت

ظهر عدد كبير من الإعلانات المروجة للقاحات “كورونا” في السوق السوداء مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتطالب تلك الجهات بالدفع في بعض الأحيان مقابل عملة البيتكوين، ولا يتوقف الاحتيال عند ذلك إذ لا يتم تسليم الجرعات.

وتُعرض لقاحات “كورونا” للبيع عبر الإنترنت المظلم وهي شبكة افتراضية خفية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تطبيقات خاصة ومشفرة، وتشتهر بالترويج للمنتجات غير المشروعة.

ووفقاً لبحث لشركة “تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز”، تم اكتشاف 340 إعلاناً مروجاً للقاح في 34 صفحة على الإنترنت المظلم، مقارنة بـ8 صفحات فقط في بداية ديسمبر.

ويصل متوسط سعر جرعة اللقاح إلى 250 دولاراً ووصلت الآن إلى 500 دولار، كما تقفز في بعض الأحيان إلى 1000 دولار.

وطلب باحثون في شركة أمن سيبراني توريد جرعة من لقاح “كورونا” من بائع على الإنترنت المظلم، وكانت مصنعة في الصين مقابل 750 دولاراً من البيتكوين، وبعدما دفع الباحثون المبلغ تم حذف حساب التاجر ولم يتسلموا الجرعة.

وذكر تقرير سابق لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن تكلفة شحن اللقاح في الولايات المتحدة عبر البريد أو شركة شحن ذات موثوقية 20 دولاراً فقط مع خيار دفع 5 دولارات إضافية لضمان التسليم في نفس الليلة.