“الانضباط” تصدر قراراتها بشأن مخالفات الأهلي والقادسية

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، إيقاف محمد العويس حارس الأهلي مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

كما قررت اللجنة إيقاف مسؤول نادي القادسية محمد الصالح مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم والقرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139).

وشملت قرارات اللجنة إيقاف مسؤول نادي ⁧‫القادسية‬⁩ خالد المرشود 3 مباريات مع إلزامه بدفع 20 ألف ريال لتلفظه بألفاظ مسيئة على أحد لاعبي ⁧‫الأهلي‬⁩.