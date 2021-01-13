باستخدام “سينوفارم”.. الأردن يطلق حملة تلقيح ضد “كوفيد-19”

باشر الأردن الأربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت صباح الأربعاء عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم (الصيني الإماراتي) ولقاح فايزر/بايونتيك” إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع، على ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس.

وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان.

وقالت الطبيبة اعتماد الخواجا، التي تلقت اللقاح في مستشفى الأمير حمزة الحكومي في عمان، لوكالة فرانس برس “انصح الجميع بأخذ المطعوم لأن هذا هو الحل الوحيد والموثوق للقضاء على فيروس كورونا”.

وأوضحت أن “الظروف الصحية في البلد لن تتحسن إلا بأخذ المطعوم”، داعية الجميع لتسجيل أسمائهم بغية الحصول على اللقاح.

من جهته، أكد وزير الصحة نذير عبيدات إن “عملية التلقيح تجري بسلاسة وهي تستهدف في المرحلة الاولى كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والكوادر الصحية، لكن هدفنا الأكبر هو الوصول وتلقيح أكبر نسبة من المواطنين”.

واضاف في تصريحات لقناة “المملكة” الرسمية، “آمل أن يبادر الجميع بالتسجيل فالمطاعيم مهمة في القضاء على الأوبئة، يجب ان نحمي أنفسنا وأسرنا”، مشيرا الى أن “اللقاح هو بداية القضاء على الوباء”.

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا الطبيب وائل الهياجنة قوله إن “المطاعيم ذات فعالية وآمنة”

وتستهدف الحملة بداية 20 الى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة.

واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت نهاية الشهر الماضي موقعا الكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبلغ عدد المسجلين الراغبين بتلقي اللقاح نحو 200 ألف شخص.

وسجلت في الأردن حتى الآن 310 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من أربعة آلاف وفاة. كذلك سجلت خمس إصابات بفيروس كورونا المتحوّر الذي رصد في الفترة الأخيرة في بريطانيا.

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم الصيني إلى المملكة يومي السبت والإثنين بعدما رخصت لهما مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.

في الشرق الأوسط، كانت الإمارات أول دولة تطلق حملة التلقيح مستخدمةً لقاح “سينوفارم” الصيني في 14 كانون الأول/ديسمبر في عاصمتها أبوظبي. وبدأت دبي التطعيم في 23 كانون الأول/ديسمبر مستخدمةً لقاح فايزر/بايونتيك.

وبدأت السعودية والبحرين حملتهما للتطعيم في 17 كانون الأول/ديسمبر وإسرائيل في 19 من الشهر نفسه وقطر في 23 منه والكويت في 24 منه. وباستثناء البحرين التي تعتمد أيضا لقاح سينوفارم، تعتمد كل هذه الدول حصرا لقاح فايزر/بايونتيك.

وتسابق إسرائيل الوقت لتلقيح ربع سكانها في غضون شهر، وقد تم إعطاء نحو 800 ألف جرعة لقاح على أراضيها، تليها البحرين مع نحو 60 ألفا وسلطنة عمان أكثر من ثلاثة آلاف.