الكويت تسجل 539 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 155874 في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم عند 946 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5119 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11567 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1359421 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 234 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 149809 حالات.