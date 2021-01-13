الفتح يجدد عقد البحراني أربع سنوات

جددت إدارة نادي الفتح السعودي لكرة القدم عقد باسل محمد البحراني حارس مرمى الفريق بتوصية من مدرب حراس مرمى الفريق.

ووقع البحراني (25 عاما) عقد احتراف لمدة أربع سنوات ، بحضور عضوي مجلس الإدارة إبراهيم الشهيل وحسن الجبر.

وأشار النادي في بيانه اليوم الأربعاء إلى أن البحراني يعتبر من أبرز المواهب بالنادي حيث تدرج في جميع المراحل السنية بالنادي حتى وصل للفريق الأول وأمضى في صفوفه قرابة سبع سنوات.

وأعرب البحراني عن سعادته بتوقيع العقد ، وقال : “أشعر بالسعادة البالغة بالتواجد في بيتي وتجديد العقد لأربع سنوات يشعرني بالمسؤولية الكبيرة نظير الثقة التي منحتها إدارة النادي ممثلة بالجهاز الفني ، وأعد الجميع بتقديم كل ما لدي من إمكانيات لحماية عرين الفريق”.