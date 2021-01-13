خطة رئاسة شؤون الحرمين 2024.. تمكين للقيادات الشابة والمرأة

ركزت خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 2024م على تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاهتمام بتنمية المكان والإنسان، والاهتمام بمكافحة الأوبئة، والمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بنشر الوسطية والاعتدال والتسامح، ونشر العلم، وتعليم القرآن الكريم، وتحديث مصنع كسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين.

وسعت الرئاسة إلى تمكين المرأة في عدة مجالات لخدمة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إعادة هيكلة الوكالة المساعدة النسائية، وإنشاء وكالة الشؤون التطويرية النسائية، تضم الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية العلمية النسائية، والوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وتعيين 10 قيادات نسائية جديدة، بهدف تمكين الكوادر السعودية الشابة المؤهلة لتبوء مناصب قيادية وتعزيز دورها ومشاركتها في المجالس الاستشارية واللجان وحلقات النقاش الخاصة بالرئاسة وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدات الحرمين الشريفين، ووصل عدد النساء العاملات في المسجد الحرام ووكالة الشؤون التطويرية النسائية 1500 امرأة.

وركزت الهيكلة الإدارية الجديدة للرئاسة على إنشاء إدارات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والملكية الفكرية، ومكافحة الأوبئة، والعمل التطوعي، والخدمات الاجتماعية.