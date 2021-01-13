النائب العام يزور دوائر النيابة العامة في 17 محافظة بمنطقة الرياض

أجرى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، زيارات متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، رافقه فيها وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة.

وبدأ “المعجب”، جولته التفقدية الأسبوع الماضي بزيارة لدوائر النيابة العامة في محافظات الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين.

واستكملها يوم أمس بزيارة دوائر النيابة العامة في محافظات حريملاء ومرات وشقراء والدوادمي.

واطلع خلال هذه الزيارات على سير العمل في دوائر النيابة العامة في محافظات المنطقة، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، وحثهم على مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما التقى عدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

يذكر أن هذه الزيارات تعد مرحلة أولى من جولات تفقدية مقبلة لدوائر النيابة العامة في منطقة الرياض وباقي مناطق المملكة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع لشكاويهم وملاحظاتهم.