أمير تبوك يشيد بجهود وزارة الإسكان ودورها في تمكين المواطنين من تملك المساكن

نوه أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتمكين المواطنين والمواطنات من التملّك السكن، واهتمامها بتوفير الحلول السكنية المناسبة لهم، رافعا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على حرصهما ودعمها لقطاع الإسكان.

جاء ذلك خلال تدشين سموه أمس مشروع إسكان محافظة تيماء وتسليمه عدداً من وحدات المشروع للمستفيدين، ضمن جولة سموه التفقدية للمحافظة وتدشينه لمشاريعها التنموية التي تجاوز إجمالي تكلفتها الـ 700 مليون ريال.

واستمع سمو أمير منطقة تبوك لشرح عن تفاصيل المشروع وما يضمه من وحدات سكنية ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية، قدّمه مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي، تضمن عرضاً لما يحتويه مشروع محافظة تيماء السكني الذي يقع على مساحة 641300م٢، ويتكون من 388 وحدة سكنية و376 قطعة أرض مطورة.

من جهته أكد المهندس إسماعيل المسعودي أن الوزارة تواصل جهودها وبرامجها لتحقيق أهدافها في دعم العرض وتمكين الطلب وتوفير السكن لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، منوها بدعم سمو أمير تبوك لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة.

يذكر أن مشاريع وزارة الإسكان في منطقة تبوك بلغت ستة مشاريع تنوعت ما بين مشاريع تحت الإنشاء ووحدات جاهزة، توفر ما يزيد عن 4800 وحدة سكنية، والمشاريع هي “إسكان أملج – إسكان تيماء – بساتين تبوك – درة تبوك – إسكان تبوك – واحة تبوك”، كما تشهد منطقة تبوك تخصيص خمس مخططات للأراضي السكنية توفر ما يزيد عن 2000 أرض سكنية للمستفيدين، والمخططات هي “أنوار القادسية – نجمة الوجه – إسكان تيماء – أصداف السلطانية – نورس الإسكان”.