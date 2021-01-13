في موقف قد يترجم شعوره بالخطر بعد المحاولة الثانية لعزله دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين والشركات التكنولوجية الكبرى للمساعدة في تهدئة الأجواء المحتقنة ويؤكد رفضه لجميع أشكال العنف
وقال ترامب أدعو جميع الأميركيين للمساعدة في تخفيف التوترات وتهدئة الأعصاب
ترامب يشعر بالخطر .. و يدعو الجميع للمساعدة في تخفيف التوترات
الوئام-متابعات
في موقف قد يترجم شعوره بالخطر بعد المحاولة الثانية لعزله دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين والشركات التكنولوجية الكبرى للمساعدة في تهدئة الأجواء المحتقنة ويؤكد رفضه لجميع أشكال العنف