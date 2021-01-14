ترامب عن مقتحمي الكابيتول: “ليسوا أنصاري”

تبرأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في الأسبوع الماضي، قائلا إنهم ليسوا من أنصاره الحقيقيين.

وأضاف ترامب في رسالة عبر الفيديو “العنف يقف ضد كل شيء أؤمن به وكل شيء تمثله حركتنا”.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن ترامب لم يعلن في الرسالة تحمل أي مسؤولية عن تصرفاته التي أدت إلى أحداث الأسبوع الماضي كما لم يتطرق إلى إجراءات العزل.

وأوضح ترامب : لا أنصار حقيقيين لي يمكنهم أن يوافقوا على العنف السياسي أو عدم احترام تنفيذ القانون أو العلم الأمريكي العظيم أو تهديد ومضايقة أقرانهم الأمريكيين.

وقال ترامب: اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير، مشيرا إلى شركات التواصل الاجتماعي التي حظرت حساباته في الأيام القليلة الماضية.