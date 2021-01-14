الإسكان: إصدار قرابة 1400 أمر سداد فاتورة لأراض بمساحات إجمالية تصل لأكثر من 320 مليون متر مربع

قال المهندس عبدالله الحماد الوكيل المساعد للأراضي في وزارة الإسكان، إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصدر قرابة 1400 أمر سداد فاتورة لأراض بمساحات إجمالية تصل لأكثر من 320 مليون متر مربع.

وأوضح أن الأراضي تضمنت أراضي طورها ملاكها أو التي تم إيقاف احتكارها ونقل ملكيتها لأطراف أخرى، وبالتالي دخولها في السوق العقاري كأراض مطورة قابلة للسكن.

وبين أنه تم صرف 1.4 مليار ريال من الرسوم المحصلة على مشاريع الإسكان والبنى التحتية منذ بدء تطبيق النظام بحسب عكاظ.

وأشار إلى أن إحالة أوامر السداد إلى محاكم التنفيذ لا تتم إلا بعد مضي سنة كاملة من صدور الفاتورة بحق المخالف دون إجراء أي تطوير على الأرض أو سداد الرسم.