تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 55.89 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط مخاوف حول مستويات الطلب على الخام في ظل زيادة إصابات “كورونا” عالمياً، وقبل صدور تقرير “أوبك” الشهري.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 0.3% إلى 55.89 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.1% عند 52.85 دولار للبرميل.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية أن واردات الصين من خام النفط ارتفعت 7.3% في 2020 رغم جائحة “كورونا”.

ومن المقرر صدور تقرير “أوبك” الشهري لمستويات الإنتاج عن ديسمبر في وقت لاحق اليوم.