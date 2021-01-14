متي تستطيع تغيير وقت وتاريخ تذكرة السفر؟.. «الخطوط السعودية» تجيب

قالت الخطوط السعودية، إنه يمكن تغيير وقت وتاريخ التذكرة، قبل موعد إقلاع الطائرة بساعتين.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «في حال رغبتي بتغيير وقت وتاريخ تذكره حكومية قبلها بكم من الوقت؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك التغيير حتى ساعتين قبل موعد إقلاع الرحلة، لخدمتك يُرجى التواصل مع مركز الحجز و مبيعات التذاكر الحكومية 920000488 علمًا أن مواعيد العمل الرسمية للمركز يومياً من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 مساء».

وأضاف: «بناءً على توجيهات الجهات المختصة سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من تاريخ 31 مارس 2021، وفقا للإجراءات و الاحترازات اللازمة».