“الضمان الصحي” تحدد نسبة تغطية الحالات النفسية وشروطها

أكد مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تعطي الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، وتشمل الجلسات النفسية وتوفير الأدوية.

وذكر الضمان الصحي، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، بحد أقصى 15000 ريال للحالات النفسية الحادة خلال مدة الوثيقة، وتشتمل (5000) ريال للحالات النفسية غير الحادة لـ (4) جلسات مع الأدوية خلال مدة الوثيقة».

من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي أن تكاليف تغطية المواليد الجدد تكون على وثيقة الأم وبحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة، وذلك حتى تتم إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة.