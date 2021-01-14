إيران تعترف رسمياً: أنتجنا بالفعل اليورانيوم المعدني المحظور

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقوداً لأحد المفاعلات، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي في 2015.

وقالت الوكالة في بيان: أبلغت إيران الوكالة في رسالة بتاريخ 13 يناير بأن تعديل ونصب الجهاز المناسب للنشاطات المذكورة في البحث والتطوير، بدأ في إشارة إلى مشروع إيران لإجراء أبحاث لإنتاج معدن اليورانيوم في مصنع في أصفهان.

وفي تغريدة على تويتر، قال سفير إيران لدى الوكالة غريب عبادي: سيستخدم اليورانيوم الطبيعي لإنتاج معدن اليورانيوم في مرحلة أولى.

وهذه المسالة حساسة إذ أن معدن اليورانيوم قد يستخدم أيضاً في إنتاج أسلحة نووية فيما يمنع الاتفاق النووي الإيراني إنتاج أو امتلاك معادن البلوتونيوم أو اليورانيوم.