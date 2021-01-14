عاجل… أوبك: السعودية ساعدت السوق على اجتياز تراجع الطلب التقليدي للنفط

أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك” “محمد باركيندو” أن قرار السعودية بتنفيذ خفض طوعي لمستويات الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في فبراير ومارس سيساعد السوق على اجتياز تراجع الطلب التقليدي في الربع الأول من العام، وفقًا لما ذكر على موقع المنظمة.

وفيما يتعلق بالمخزونات، قال “باركيندو” خلال منتدى عبر الإنترنت الأربعاء: “بالرغم من الجهود البطولية التي بذلناها فإن المخزونات لا تزال مرتفعة، إذ أن المخزونات لدى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية مرتفعة ولابد من خفضها على نحو أكبر”.

كما سلط الأمين العام للمنظمة الضوء على عدد من المتغيرات الرئيسية المتداخلة التي يجب التوصل إلى توافق بشأنها مع عودة السوق إلى التوازن المستدام مثل اللقاحات وعمليات الإغلاق والتحفيز المالي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وانتعاش الطلب.

وأضاف: “كل تلك المتغيرات يجب مراقبتها عن كثب، ولا بد أن تواصل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك عجلة القيادة لدفع الانتعاش في 2021”.

ومن المقرر أن تعلن منظمة “أوبك” تقرير الإنتاج الشهري عن ديسمبر في وقت لاحق اليوم.