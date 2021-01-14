منظمة الصحة: 46 دولة حصلت على 28 مليون جرعة من لقاح “كورونا”

صرح المدير المسؤول عن الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية “مايكل راين” بأنه تم منح 28 مليون جرعة من لقاح “كورونا” عالميًا، عبر 5 أنواع مختلفة من اللقاحات، بحسب “فرانس24”.

وأوضح “راين” أن عملية التطعيم تتم على نطاق أوسع في الدول الغنية إذ من أصل 46 دولة حصلت على اللقاح هناك دولة واحدة منخفضة الدخل، بينما يوجد 38 دولة غنية.

وأضاف: “هناك شعوب ترغب وبحاجة إلى الحصول على اللقاح، ولن يتمكنوا من ذلك ما إذا لم نتشارك بشكل أفضل”.

وتستهدف منظمة الصحة العالمية تسليم جرعات اللقاح إلى نحو 20% من سكان الدول المشاركة في “كوفاكس” أو آلية الشراء المجمع للقاح بنهاية 2021.

وأقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الآسيوية عدة أنواع من لقاح “كورونا” على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فيما تجري شركات الأدوية تجارب في الوقت الحالي للتأكد من مدى فاعلية اللقاح ضد السلالة الجديدة واسعة الانتشار.