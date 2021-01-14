رحيل وزير الإعلام المصري السابق في عهد مبارك صفوت الشريف عن 87 عاما

توفي ليل الأربعاء في مصر صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري السابق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس حسني مبارك عن عمر يناهز 87 عاما.

ويشيع جثمان الشريف، الذي توفي في مستشفى بالقاهرة إثر معاناة استمرت سنوات مع مرض سرطان الدم، ظهر اليوم الخميس، بحسب ما قالته أسرته.

وكان ينظر إلى الشريف باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في فترة حكم مبارك، وصدر عليه في الفترة الأخيرة حكم نهائي بات بالحبس ثلاث سنوات لتحقيقه كسبا غير مشروع إبان عمله بالوظائف العامة.

وكان صفوت الشريف أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 1977، وشغل منصب الأمين العام للحزب بين عامي 2002 2011، كما كان رئيسا لمجلس الشورى.