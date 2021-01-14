رئيس الفلبين ينصح ابنته بعدم بعدم الترشح للرئاسة: ليست للنساء

نصح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ابنته بعدم الترشح في انتخابات 2022 لخلافته في المنصب، قائلا إن الرئاسة “ليست للنساء”.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه في خطاب نقله التلفزيون اليوم الخميس، قال الرئيس إن عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي، “ليست مرشحة” في الانتخابات المقبلة، على الرغم من أن استطلاعا أجرته مؤسسة “بولس آسيا” للأبحاث في الآونة الأخيرة أظهر أنها أفضل اختيار لخلافته.

وتترأس سارة دوتيرتي تحالفا للأحزاب السياسية، وصعدت إلى دائرة الضوء الوطنية في عام 2019 من خلال حملة لمرشحي مجلس الشيوخ، الذين فاز معظمهم.

وقال الرئيس خلال افتتاح طريق سريع معلق في العاصمة: “أشفق عليها … سوف تمر بما مررت به.”

وصرح دوتيرتي، الذي لديه تاريخ في الإدلاء بتعليقات بذيئة وجنسية، بأنه لا ينوي تمديد فترة ولايته المحددة بست سنوات. وسعى حلفاؤه في الكونجرس إلى تعديل الدستور، الذي تم وضعه بعد الإطاحة بالديكتاتور السابق فرديناند ماركوس في عام 1986.

وقال: “حتى لو قدمتموها لي على طبق من الفضة أو أعطيتم لي عشر سنوات أخرى مجانا، فقد اُستهلكت تماما”.