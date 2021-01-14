مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بتلقيح الفلسطينيين ضد كورونا

طالب مقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوصول السريع والآمن للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال إلى لقاحات كوفيد 19، بما في ذلك الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع تصدع النظام الصحي الفلسطيني بسبب نقص الموارد والنقص الخطير في المياه والكهرباء وتفشي الفقر والبطالة .

وقال مايكل لينك، المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن “عدم قيام إسرائيل بتلقيح الشعب الفلسطيني يعني ترك 4،5 ملايين شخص دون حماية من الوباء، في ظل أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن من الزمن، حيث أصيب 160 ألف فلسطيني بالفيروس منذ مارس الماضي ، مع أكثر من 1700 حالة وفاة”.

وأوضح أن اتفاقية جنيف تلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي المحتلة، وأن المادة 56 منها تلزم إسرائيل بتطبيق إجراءات الوقاية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة، كما تنص المادة 60 من الاتفاقية على عدم إعفاء دولة الاحتلال من اأي من مسؤولياتها المتعلقة بالرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

وأكدت تلالنج موفوكينج المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة: إن الحرمان من الرعاية الصحية على أساس العرق يمثل تمييزا صارخا وانتهاكا للقانون الدولي .