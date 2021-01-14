الداخلية البحرينية تعلن إفراج قطر عن البطل البحريني سامي الحداد #عاجل

قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس إن قطر أفرجت عن بطل في كمال الأجسام وبحرينيين اثنين آخرين احتجزوا أثناء قيامهم برحلات صيد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “السلطات القطرية أفرجت أيضا عن بحار بحريني كان قد اعتقل في ديسمبر، مضيفه أن قواربهم ما زالت محتجزة، متابعه عقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان الشقيقة بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم”.

وطالبت المنامة يوم الأحد السلطات القطرية بالإفراج عن لاعب كمال الأجسام سامي الحداد، الذي اعتقل مع مواطن آخر يوم الجمعة في ثالث واقعة من نوعها في الأشهر الأخيرة، والتي حدثت بعد أن وافقت البحرين وحلفاؤها العرب على إنهاء نزاع سياسي مع الدوحة.